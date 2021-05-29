Son dakika Beşiktaş haberi: Transferdeki son durumu aktardı! "Mario Mandzukic ve Diego Costa..."

A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın transfer gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlıların listesinde yer alan Diego Costa ve Mario Mandzukic ile ilgili olarak konuşan Şahinoğlu, "Beşiktaş tarafında illa yıldız alalım diye bir düşünce yok. Costa'yı duymadım ancak Mandzukic'e ilgi var. Beşiktaş'ın istediği rakamları kabul edebilir. Zaten siyah beyazlılar, devre arasında da Hırvat oyuncuya iyi rakamlar önermişti" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

ABONE OL