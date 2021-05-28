28 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika Beşiktaş haberleri: Aboubakar'dan kötü haber! Transferde pürüz çıktı
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Kamerunlu golcüye yıllık 2 milyon Euro teklif ederken, Aboubakar ise 3 milyon Euro istiyor. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, bu transferi yorumladı. Sarıdağ, "Aboubakar Beşiktaş'ın şartlarını kabul ederse kalır, etmezse Beşiktaş yerine başka oyuncu bakar. Bu kadar basit." ifadelerini kullandı. (BJK spor haberi)
28.05.2021
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