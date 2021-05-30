Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Danny da Costa'yı gündemine aldı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Spor Gündemi programında Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Siyah-beyazlı kulübün transfer gündemine dair bilgiler veren Uzundurukan, Beşiktaş'ın Valentin Rosier'e alternatif olarak geçtiğimiz sezon Mainz 05'te kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Eintracht Frankfurt'ta bulunan Danny da Costa'yı gündemine aldığını söyledi. (BJK spor haberi)

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