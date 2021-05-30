Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile görüşme tarihi belli oldu!

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'taen çok merak edilen konuların başında gelen Sergen Yalçın konusu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ çarşamba günü ya da perşembe günü bir araya gelecek." dedi. (BJK spor haberleri)

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