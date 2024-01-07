SON DAKİKA TRANSFER HABERİ: Jonas Svensson Beşiktaş'ta! İşte sözleşme süresi
Ara transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Adana Demirspor'dan ayrılan Jonas Svensson ile 1.5+1 yıllık sözleşme imzaladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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