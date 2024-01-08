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Çarpıcı teknik direktör yorumu! "Fernando Santos için tek soru işareti..."

Rıza Çalımbay'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş, takımı Fernando Santos'a emanet etti. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Portekizli teknik direktör için çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. İşte o sözler...

08 Ocak 2024 | 10:59
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