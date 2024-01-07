Beşiktaş'ta Jean Onana ile yollar ayrılıyor! Yeni rotası Fransa
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Birçok isimle yollarını ayırmayı planlayan siyah-beyazlı ekipte gündem Jean Onana. Beklentileri karşılayamayan Kamerunlu futbolcunun yeni adresi Marsilya oldu. Detayları A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. | Beşiktaş haberleri
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