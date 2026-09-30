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Drogheda United’a Trabzon’da sıcak karşılama
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Drogheda United’a Trabzon’da sıcak karşılama

Trabzonspor ile dostluk maçında karşılaşacak İrlanda ekibi Drogheda United, Trabzon’a geldi. Bordo-mavi renklere sahip konuk takım, Trabzonsporlu taraftarların tezahüratlarıyla karşılandı.

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