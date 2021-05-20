20 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika transfer haberi: Dorukhan Toköz'ün yeni takımını açıkladı! Fenerbahçe derken...
A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, Spor Ajansı programında flaş açıklamalarda bulundu. Transferi çok konuşulan Beşiktaşlı Dorukhan Toköz hakkında çarpıcı bir haberi açıklayan Korkmaz, "Aldığım bilgilere göre, Dorukhan Fenerbahçe'ye gitmiyor. Benim duyduğum Lille'e gidecek" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
20.05.2021
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