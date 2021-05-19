Son dakika spor haberi: Şampiyon Beşiktaş kupalarına kavuşuyor! İşte son gelişmeler...

2020-2021 sezonunu çifte zaferle kapatan şampiyon Beşiktaş, kupalarına kavuşuyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme, saat 17.15'te başlayacak olan organizasyon öncesi son durumu aktardı. Dikme, siyah beyazlı takımın Vodafone Park'ta seyircisiz olarak kutlama yapacağını ifade etti. İşte son gelişmeler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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