31 Temmuz 2021, Cumartesi

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Son dakika spor haberi: Beşiktaş uzun süredir gündeminde olan Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştı! İşte İstanbul'a geleceği tarih...

Beşiktaş, bir süredir gündemde olan Brezilyalı yıldız Alex Teixeira transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah beyazlılar 31 yaşındaki futbolcuyla 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Yıldız futbolcu hafta içi İstanbul'a gelecek.
31.07.2021
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