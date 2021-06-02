02 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika transfer haberi: Canlı yayında aktardı! Valentin Rosier’in menajeri Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul’da
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla takdir toplayan Valentin Rosier’in menajerinin yönetim ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul’a geldiğini açıkladı. Siyah beyazlı yönetim, Fransız futbolcu için Sporting’e teklif yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca Beşiktaşlı idarecilerin Rosier'in alacağı ücrette de artışa gitmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
02.06.2021
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