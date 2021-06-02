02 Haziran 2021, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika transfer haberi: Canlı yayında aktardı! Valentin Rosier’in menajeri Beşiktaş ile görüşmek için İstanbul’da

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla takdir toplayan Valentin Rosier’in menajerinin yönetim ile transfer görüşmesi yapmak için İstanbul’a geldiğini açıkladı. Siyah beyazlı yönetim, Fransız futbolcu için Sporting’e teklif yapmaya hazırlanıyor. Ayrıca Beşiktaşlı idarecilerin Rosier'in alacağı ücrette de artışa gitmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
02.06.2021
ABONE OL

DİĞER
Rosier’in menajeri İstanbul’a geldi! Rosier’in menajeri İstanbul’a geldi! 02.06.2021
Kenan Karaman transferinde flaş gelişme! Kenan Karaman transferinde flaş gelişme! 02.06.2021
Beşiktaş'ın yerli stoperde ilk adayı belli oldu Beşiktaş'ın yerli stoperde ilk adayı belli oldu 02.06.2021
Kenan Karaman'ın menajeri İstanbul'da Kenan Karaman'ın menajeri İstanbul'da 02.06.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Nice'ten Ersin için 7 milyon Euro'luk teklif Nice'ten Ersin için 7 milyon Euro'luk teklif 02.06.2021
Canlı yayında açıkladı! Beşiktaş'ın transferdeki misyonu... Canlı yayında açıkladı! "Beşiktaş'ın transferdeki misyonu..." 02.06.2021
Beşiktaşlı Ersin'e dudak uçuklatan teklif! Yalçın'ın kararı... Beşiktaşlı Ersin'e dudak uçuklatan teklif! Yalçın'ın kararı... 01.06.2021
Hiçbir cümlesi 'öylesine' değil! "Hiçbir cümlesi 'öylesine' değil! 01.06.2021
Umut Nayir Beşiktaş'a dönüyor Umut Nayir Beşiktaş'a dönüyor 01.06.2021
Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi görüşecek Sergen Yalçın ile Ahmet Nur Çebi görüşecek 01.06.2021
Ersin Destanoğlu'nun Şampiyonlar Ligi heyecanı Ersin Destanoğlu'nun Şampiyonlar Ligi heyecanı 01.06.2021
Terim'in gözdesine Beşiktaş kancası! Menajeri... Terim'in gözdesine Beşiktaş kancası! Menajeri... 01.06.2021
Taşlar yerinden oynayacak! 11 isim ve transfer... Taşlar yerinden oynayacak! 11 isim ve transfer... 31.05.2021
Beşiktaş'tan Kenan Karaman için yeni hamle! Beşiktaş'tan Kenan Karaman için yeni hamle! 31.05.2021
Beşiktaş'tan Sporting'e Rosier önerileri Beşiktaş'tan Sporting'e Rosier önerileri 31.05.2021
Beşiktaş Danny da Costa'yı gündemine aldı Beşiktaş Danny da Costa'yı gündemine aldı 30.05.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'ye Premier Lig'den bedava gol makinesi! Transfere onay verildi
Son dakika spor haberi: Galatasaray'da 12 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor! işte o isimler...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den stoper hamlesi! Attila Szalai'nin yanına...
THY EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes!
Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den çifte transfer bombası! Muriqi denmişti ancak...
Son dakika spor haberi: Chelsea Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı! İşte törenden görüntüler... | UEFA Şampiyonlar Ligi finali
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör