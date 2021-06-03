Dikkat çeken Ersin Destanoğlu yorumu! "Uğurcan Çakır etkisi yapacaktır"

Bu sezon Beşiktaş'ta çifte şampiyonluk yaşayan ve gösterdiği performansla Avrupa'dan talipleri olan Ersin Destanoğlu için 7 milyon Euro'luk teklif geldi. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdi. Karaman, "Ersin'i göndermek bana göre mantıklı değil. Uğurcan Çakır'da ısrar eden Trabzonspor gibi bir etki yapabilir" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

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