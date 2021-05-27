Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Fatih Terim ve alkışlama sözleri! "Art niyetli olmadığımı biliyorlardı"

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, A Spor'a özel röportaj verdi. Galatasaray derbisi öncesinde Fatih Terim için "Tabiki alkışlayacak" sözlerine açıklık getiren Çebi, "Art niyetli olmadığımı Galatasaraylılar biliyordu. Alkışlama sözümü motivasyon için başka yere çektiler. Ben de olsam alkışlardım, emek veriyoruz alkışlamamak kendimize ihanet olur" şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

ABONE OL