27 Mayıs 2021, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Fatih Terim ve alkışlama sözleri! "Art niyetli olmadığımı biliyorlardı"
Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi, A Spor'a özel röportaj verdi. Galatasaray derbisi öncesinde Fatih Terim için "Tabiki alkışlayacak" sözlerine açıklık getiren Çebi, "Art niyetli olmadığımı Galatasaraylılar biliyordu. Alkışlama sözümü motivasyon için başka yere çektiler. Ben de olsam alkışlardım, emek veriyoruz alkışlamamak kendimize ihanet olur" şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
27.05.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Sergen Yalçın A Spor'un sorularını yanıtladı!
- Yalçın'dan Devler Ligi sözleri! "25 milyon Euro bütçeyle..."
- Muriqi transferinde son durum ne? Eşiyle ilgili flaş detay
- Burak, Yusuf ve Zeki basın toplantısı düzenledi!
- Burak, Yusuf ve Zeki basın toplantısı düzenledi!
- Burak, Yusuf ve Zeki basın toplantısı düzenledi!
- Muriqi transferinde son durum ne? Eşiyle ilgili flaş detay
- Canlı yayında aktardı! "Beşiktaş o stoperi gündemine aldı"
- "G.Saray için son yılların en kötü senaryosu"
Daha Fazla Gör
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig