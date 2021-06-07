Son dakika transfer haberi: Canlı yayında açıkladı! Rachid Ghezzal ve Valentin Roiser Beşiktaş'ta kalacak mı?

A Spor yorumcularından Ogün Şahinoğlu, Rachid Ghezzal ile Valentin Rosier transferlerindeki son durumu açıkladı. Şahinoğlu Rosier konusunda, "Görüşmeler olumlu ilerliyor, yakında güzel haberler gelebilir" ifadelerini kullandı. Bir diğer yıldız oyuncu Ghezzal için ise, "Transfer durumu biraz daha sıkıntılı. Beşiktaş henüz resmi bir teklif yapmadı, bekle ve gör taktiğini kullanıyor. Beşiktaş bu transferde acele etmek istemiyor" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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