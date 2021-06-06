Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta transfer operasyonu! Salih Uçan, Kenan Karaman, Mert Günok ve Steven Caulker...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: A Spor muhabiri Sercan Dikme, Ana Haber'e canlı bağlanarak Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Dikme, siyah-beyazlıların kadrosuna katmak istediği Salih Uçan, Kenan Karaman, Mert Günok ve Steven Caulker ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. (BJK spor haberi)

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