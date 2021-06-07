Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 1 yıllık yeni teklif

Beşiktaş'la sezonu çifte kupayla kapatan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi sona erdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni mukavele için bu hafta görüşeceklerini ifade ederken siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ Çeşme'ye gitti ve deneyimli teknik adama 1 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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