27 Haziran 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz gelişmesi! "Geri dönme ihtimali..."
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair son gelişmeleri aktardı. Dikme, alınan yerli zorunluluğu kararından sonra Dorukhan'ın tekrardan siyah beyazlıların gündemine gelmesiyle ilgili olarak, "Hem oyuncu hem de yönetim tarafıyla konuştum. Şu an itibariyle bir gelişme yok. Oyuncunun isteği Avrupa'da oynamaktı. Bugünden sonra değişme ihtimali ufak da olsa olabilir" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
27.06.2021
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