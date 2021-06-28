Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! "Ersin Destanoğlu'nun yerine Mert Günok transfer edilirse..."

A Spor yorumcusu Taner Karaman, canlı yayında Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdi. Siyah beyazlıların genç kalecisi Ersin Destanoğlu'nun takımdan ayrılması gündemini de konuşan Karaman, "Gaziantep FK'nın Muhammet Demir transferi için Başakşehir'den istediği 1.25 milyon Euro'ya benzer bir rakam Mert Günok için de istenecektir. Eğer Beşiktaş'a Mert gelirse, muhtemelen çok sırıtmayacaktır" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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