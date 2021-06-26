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Son dakika Beşiktaş haberleri: Torino Adem Ljajic'e talip oldu! Transferde Alex Teixeira detayı

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Transfer Raporu programına canlı bağlanarak Beşiktaş'ın transfer gündemiyle ilgili son gelişmeleri aktardı. Dikme, Adem Ljajic'e Torino'nun talip olduğunu ve Sırp futbolcu ile yollar ayrılırsa Alex Teixeira'ya resmi teklif yapılacağını söyledi. Sercan Dikme ayrıca siyah-beyazlıların Diego Costa transferi için görüşmelerini sürdürdüğü ve 2 senelik toplam 4 milyon Euro'luk teklife henüz cevap alınamadığını belirtti.(Bjk spor haberi)
26.06.2021
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