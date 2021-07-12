12 Temmuz 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Kenan Karaman'ın geliş tarihi belli oldu!
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Spor Gündemi Transfer programında Beşiktaş ile ilgili son bilgileri aktardı. Dikme, "Kenan Karaman bu gece İstanbul'a gelecek. Beşiktaş'ın, yarın resmi olarak transferi duyurmasını bekliyoruz. Siyah beyazlılar, milli oyuncuyla 3 senelik sözleşme imzalayacak" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
12.07.2021
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