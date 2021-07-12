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Son dakika transfer haberi: Mehmet Topal Beşiktaş'ta!

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Spor Ajansı programında Beşiktaş'taki flaş transfer gelişmesini aktardı. Dikme, siyah beyazlıların, bonservisi elinde olan Mehmet Topal ile 1 senelik anlaşmaya vardığını açıkladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
12.07.2021
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