Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal ile anlaştı! Leicester City ile görüşmeler sürüyor

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal gelişmesi yaşandı. Siyah beyazlılar, Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız futbolcuyla 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın kulübü Leicester City ile bonservis pazarlığına devam ediyor. Transfere dair tüm ayrıntıları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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