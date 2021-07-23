23 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Rachid Ghezzal ile anlaştı! Leicester City ile görüşmeler sürüyor
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, Rachid Ghezzal gelişmesi yaşandı. Siyah beyazlılar, Galatasaray'ın da ilgilendiği yıldız futbolcuyla 3+1 yıllık anlaşmaya vardı. Beşiktaş, Rachid Ghezzal’ın kulübü Leicester City ile bonservis pazarlığına devam ediyor. Transfere dair tüm ayrıntıları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
23.07.2021
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