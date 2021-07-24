Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı Mehmet Topal'dan flaş açıklama: Sergen hoca burada olmamı çok istedi

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Mehmet Topal gündeme dair açıklamalarda bulundu. Topal, "20 yaşımdaki gibi heyecanlıyım. Ben formasını giydiğim camiaların formasını her zaman başımın üstünde taşırım. Beşiktaş hak edilmiş bir şampiyonluk elde etti. İnşallah bu sene de şampiyonluk nasip olur. Sergen hoca burada olmamı çok istedi. Başakşehir ile şampiyon olduğumuz sezon da istemişti ama o zaman kısmet olmamıştı." dedi. (BJK spor haberleri)

ABONE OL