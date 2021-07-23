23 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Valentin Rosier transferini yorumladı! "Hafta sonu veya pazartesi..."
A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Sabah Sporu programında Beşiktaş'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Akcan, "Beşiktaş'ı en çok mutlu eden oyuncu Rosier. Gerekirse daha az kazanmayı bile kabul etmiş. Beşiktaşlılık aidiyetini ön plana çıkarmış. Bence hemen bitirilecek transferlerden bir tanesi. Hafta sonu ve pazartesi günü resmi bir şekilde transferin bitmesi bekleniyor" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
23.07.2021
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