Son dakika spor haberi: Beşiktaş gündemindeki Alex Teixeira'yı böyle değerlendirdi! "Yılın transferi olur"

A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, Spor Gündemi Transfer programında Beşiktaş'ın gündemindeki Alex Teixeira'yı değerlendirdi. Akcan, "Eğer Teixeira geliyorsa yılın futbolcusu olmaya en büyük adaydır. Oyuncuyu Shakhtar'dan tanıyorum. Size her türlü zenginliği verir, ikinci bir santrfor gibi oynar, oyun kurar, takımı önde oynatır. İzleyenlere de keyif verir" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

ABONE OL