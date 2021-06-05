Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Sergen Yalçın ne zaman görüşecek?

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta en çok merak edilen Sergen Yalçın'ın ne zaman sözleşme uzatacağı konusu hakkında A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ile Sergen Yalçın, yeni hafta itibarıyla bir görüşme gerçekleştirecek. Bu görüşmede köprü görevini Emre Kocadağ yapıyor. Sergen Yalçın'ın maaşında yüksek bir maaş artışı olacak. " dedi. (BJK spor haberleri)

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