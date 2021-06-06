Son dakika spor haberi: Vincent Aboubakar Beşiktaş'ta kalacak mı? İşte yapılan son görüşmenin detayları...

Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar'ın geleceği merak konusu. Siyah beyazlı takım ile yıldız forvet, henüz bir anlaşmaya varamadı. A Spor muhabirlerinden Sercan Dikme, Kara Kartal ile 29 yaşındaki santrfor arasında yapılan görüşmeleri aktardı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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