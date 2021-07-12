Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer etmesi gereken forveti canlı yayında açıkladı!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, forvet transferi için de girişimlerini sürdürüyor. Salih Uçan ve Kenan Karaman ile anlaşan Kartal'ın ihtiyacı olan forvet tipi hakkında konuşan A Spor yorumcusu Ahmet Akcan, "Durağan olmayan bir forvet olması gerekiyor. Aboubakar'ın hareketli olması, fazla alan açmasına sebep oluyordu. O alanlarda Larin gol yapıyordu." yorumunu yaptı.

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