11 Temmuz 2021, Pazar
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Cyle Larin ile sözleşme uzatılacak mı? Menajeri Nick Mavromaras A Spor'a açıkladı!
Beşiktaş'ta Cyle Larin'in menajeri Nick Mavromaras, Kanadalı oyuncunun geleceği hakkında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Mavromaras, "Beşiktaş'tan henüz teklif almadık. Sadece sezon bittikten sonra oyuncumla görüşüp takımda kalmasını istediklerini söylemişler. Ancak kulübün benimle görüşmesi gerekir" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
11.07.2021
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