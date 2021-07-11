Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Cyle Larin ile sözleşme uzatılacak mı? Menajeri Nick Mavromaras A Spor'a açıkladı!

Beşiktaş'ta Cyle Larin'in menajeri Nick Mavromaras, Kanadalı oyuncunun geleceği hakkında A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Mavromaras, "Beşiktaş'tan henüz teklif almadık. Sadece sezon bittikten sonra oyuncumla görüşüp takımda kalmasını istediklerini söylemişler. Ancak kulübün benimle görüşmesi gerekir" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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