30 Temmuz 2021, Cuma
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı!
Beşiktaş Alex Teixeira ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılar, Brezilyalı futbolcuyla imza parası hakkındaki ödeme planını konuşuyor. Beşiktaşlı idarecilerin, 31 yaşındaki futbolcuyu yeni haftada İstanbul'a getirmeyi planladığı kaydedildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
30.07.2021
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