19 Mayıs 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında açıkladı! "Sergen Yalçın'ın o ifadesi maçın şifresiydi"
A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Ziraat Türkiye Kupası finaline dair yorumlarda bulundu. Özcan, "Maç öncesi Sergen Yalçın'ın A Spor'a verdiği röportaj zaferin şifresiydi. Yalçın'ın, 'lig şampiyonluğundan sonra rahatladık' ifadesi mücadelenin kaderini belirledi" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
19.05.2021
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