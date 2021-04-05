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Son dakika spor haberi: Kasımpaşa maçının ardından flaş Beşiktaş yorumu! "Hakem konuşmayı bıraksınlar"

A Spor yorumcularından Zeki Uzundurukan, canlı yayında Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi. Sergen Yalçın'ın hatalı ve formsuz olduğunu dile getiren Uzundurukan, "Beşiktaş enseyi karartmasın ve hakem konuşmayı bıraksın" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
05.04.2021
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