05 Nisan 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Son dakika spor haberleri: Kasımpaşa Beşiktaş maçının ardından flaş sözler! "Her şeyi Beşiktaş üzerinde deniyorlar"
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanından 1-0 mağlup ayrıldı. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Sabah Sporu programında mücadeleyi ve Halil Umut Meler'in iki maç üst üste Beşiktaş'ın maçına atanmasını değerlendirdi. İşte o sözler...
05.04.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Erman Toroğlu: "Galatasaray, Süveyş Kanalı'nda Karaya Oturan Gemiye Benziyor"/Takım Oyunu/03.04.2021
- "Beşiktaş ayakta duramıyor"
- Takım Oyunu - 04/04/2021
- Karaman'dan şampiyonluk yorumu! "Güçlü olduğun zaman..."
- Galatasaray'da düşüşün sebebi ne? Canlı yayında açıklandı!
- Galatasaray'da Kötü Gidişin Sorumlusu Kim? / A Spor - Son Sayfa 03.04.2021
- Savaş Çorlu: "Galatasaray Sahaya Yanlış Bir İlk 11 İle Çıktı" / A Spor - Spor Ajansı 04.04.2021
- Erman Toroğlu: "Serdar Tatlı Bu Haftaki Atamalarda Doğru Yaptı, Bundan Sonra da Yapmalı!" / A Spor
- Takım Oyunu - 04/04/2021
Daha Fazla Gör
- Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Başakşehir - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Alanyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Ankaragücü - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- BB Erzurumspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kayserispor - Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Kar ve fırtına için uyarı geldi! 26 Mart tüm bölgelerde hava durumu... (Meteoroloji)
- Son dakika derbi haberleri | Spor yazarları Beşiktaş Fenerbahçe maçını işte böyle değerlendirdi! İşte derbi yazıları...
- Beşiktaş - Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (BJK - FB) | Süper Lig
- Konyaspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig