06 Nisan 2021, Salı
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Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz Alanyaspor maçında oynayacak mı?
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta, izolasyon sürecini atlatan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün, son testleri negatif çıkması halinde bu karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecekler. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
06.04.2021
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