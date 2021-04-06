06 Nisan 2021, Salı

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz Alanyaspor maçında oynayacak mı?

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'la karşılaşacak Beşiktaş'ta, izolasyon sürecini atlatan Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün, son testleri negatif çıkması halinde bu karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecekler. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
06.04.2021
ABONE OL

DİĞER
Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün durumu belli oldu Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz'ün durumu belli oldu 06.04.2021
Kasımpaşa maçının ardından olay sözler! Hakem konuşmayı bıraksınlar Kasımpaşa maçının ardından olay sözler! "Hakem konuşmayı bıraksınlar" 05.04.2021
Her şeyi Beşiktaş üzerinde deniyorlar "Her şeyi Beşiktaş üzerinde deniyorlar" 05.04.2021
Sergen Yalçın: Aytaç'ın atılması gerekiyordu Sergen Yalçın: Aytaç'ın atılması gerekiyordu 04.04.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Toroğlu'dan flaş yorum! Beşiktaş'ın F.Bahçe maçından sonra... Toroğlu'dan flaş yorum! "Beşiktaş'ın F.Bahçe maçından sonra..." 04.04.2021
Kocadağ'dan MHK'ya: Yine atasınlar hodri meydan! Kocadağ'dan MHK'ya: Yine atasınlar hodri meydan! 04.04.2021
Yalçın'dan hakeme flaş sözler! Sizin yapamadığınızı onlar yaptı Yalçın'dan hakeme flaş sözler! "Sizin yapamadığınızı onlar yaptı" 04.04.2021
Beşiktaş ayakta duramıyor "Beşiktaş ayakta duramıyor" 04.04.2021
Flaş Halil Umut Meler sözleri! Yalçın cevabı sahada verecek Flaş Halil Umut Meler sözleri! "Yalçın cevabı sahada verecek" 04.04.2021
Beşiktaş'tan MHK'ye Halil Umut Meler tepkisi Beşiktaş'tan MHK'ye Halil Umut Meler tepkisi 03.04.2021
Beşiktaş'tan MHK'ye Halil Umut Meler tepkisi Beşiktaş'tan MHK'ye Halil Umut Meler tepkisi 02.04.2021
Kartal'da Mensah şoku! Kartal'da Mensah şoku! 02.04.2021
Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber Beşiktaş'a Aboubakar'dan kötü haber 02.04.2021
Beşiktaş'ta 3'te 3 hesabı Beşiktaş'ta 3'te 3 hesabı 02.04.2021
Hıncal Uluç'tan flaş Halil Umut Meler yorumu! Hıncal Uluç'tan flaş Halil Umut Meler yorumu! 01.04.2021
Aboubakar ne zaman sahalara dönecek? Aboubakar ne zaman sahalara dönecek? 01.04.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! Ünlü menajerin takibindeydi
Son dakika Fenerbahçe haberi: Emre Belözoğlu gelecek sezon gol makinesi getirecek! İşte transfer listesi...
Beşiktaş taraftarı çılgına döndü! Necip Uysal'ın hatası sonrası...
Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim Hatayspor maçı sonrası biletlerini kesti! 8 isim takımdan ayrılıyor
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (2020/21 sezonu 32. hafta)
Son dakika spor haberleri: Galatasaray'dan beklenmedik transfer! Sezon sonunda Aslan olacak
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör