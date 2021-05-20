20 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri! "En iyi özelliği..."
A Spor'un duayen yorumcularından Hıncal Uluç, 'Hıncal Uluç İle Baş Başa' programında açıklamalarda bulundu. Uluç, Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ı değerlendirdi. Usta yazar, "Eksikleri bahane olarak kullanmaması Sergen Yalçın'ın en olumlu yanıydı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
20.05.2021
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