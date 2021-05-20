20 Mayıs 2021, Perşembe

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Son dakika spor haberi: Hıncal Uluç'tan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri! "En iyi özelliği..."

A Spor'un duayen yorumcularından Hıncal Uluç, 'Hıncal Uluç İle Baş Başa' programında açıklamalarda bulundu. Uluç, Spor Toto Süper Lig'in şampiyonu olan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın'ı değerlendirdi. Usta yazar, "Eksikleri bahane olarak kullanmaması Sergen Yalçın'ın en olumlu yanıydı" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
20.05.2021
ABONE OL

DİĞER
Uluç'tan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri! En iyi özelliği... Uluç'tan çarpıcı Sergen Yalçın sözleri! "En iyi özelliği..." 20.05.2021
Ghezzal'dan kötü haber! Fransız devi devreye girdi Ghezzal'dan kötü haber! Fransız devi devreye girdi 20.05.2021
Başkan Erdoğan Beşiktaş Futbol Takımı'nı kabul etti Başkan Erdoğan Beşiktaş Futbol Takımı'nı kabul etti 20.05.2021
Dorukhan'ın yeni takımını açıkladı! F.Bahçe derken... Dorukhan'ın yeni takımını açıkladı! F.Bahçe derken... 20.05.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Kocadağ A Spor'a konuştu! Herkesi alıştıracağız Kocadağ A Spor'a konuştu! "Herkesi alıştıracağız" 19.05.2021
Taraftar meşalelerle karşıladı! İşte o görüntüler... Taraftar meşalelerle karşıladı! İşte o görüntüler... 19.05.2021
Aboubakar taraftarlara üçlü çektirdi! Aboubakar taraftarlara üçlü çektirdi! 19.05.2021
Şampiyon Beşiktaş kupalarına kavuşuyor! İşte son gelişmeler... Şampiyon Beşiktaş kupalarına kavuşuyor! İşte son gelişmeler... 19.05.2021
Mehmet Özcan: Sergen Yalçın'ın o ifadesi maçın şifresiydi! Mehmet Özcan: Sergen Yalçın'ın o ifadesi maçın şifresiydi! 19.05.2021
Serdar Kelleci: Beşiktaş sahaya öyle bir çıktı ki... Serdar Kelleci: Beşiktaş sahaya öyle bir çıktı ki..." 19.05.2021
Beşiktaş'ın yeni transferini açıkladı! Beşiktaş'ın yeni transferini açıkladı! 18.05.2021
Torunoğulları A Spor'a açıkladı! Josef ve Mensah transferi... Torunoğulları A Spor'a açıkladı! "Josef ve Mensah transferi..." 17.05.2021
Torunoğulları A Spor'a konuştu! Konoplyanka transferinde... Torunoğulları A Spor'a konuştu! "Konoplyanka transferinde..." 17.05.2021
Erdar Torunoğulları A Spor'a konuştu! Erdar Torunoğulları A Spor'a konuştu! 17.05.2021
Beşiktaş'ın yıldızları A Spor'a konuştu! Beşiktaş'ın yıldızları A Spor'a konuştu! 17.05.2021
Olay iddia! Dorukhan ve Aboubakar Fenerbahçe'ye... Olay iddia! Dorukhan ve Aboubakar Fenerbahçe'ye... 17.05.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Çifte şampiyon Beşiktaş kupayı kaldırdı!
Son dakika spor haberi: Beşiktaş İstanbul Boğazı'nda şampiyonluğu kutladı! İşte o görüntüler...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Toko Ekambi bombası! Kamerunlu gol makinesi...
Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe'den stoper bombası! Emre Belözoğlu randevu istedi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sürpriz transfer hamlesi! Bunu kimse beklemiyordu...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de bombalar patlıyor! 2 isim bitmek üzere
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör