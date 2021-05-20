Son dakika spor haberi: Hıncal Uluç canlı yayında açıkladı! "Galatasaray'ın yedekleri Beşiktaş'ın 11'inden iyi"

A Spor'un duayen yorumcusu Hıncal Uluç, flaş açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın şampiyonluğu hakettiğini de ifade eden Uluç, "Galatasaray'ın yedekleri Beşiktaş'ın ilk 11'inden iyi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

ABONE OL