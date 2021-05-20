Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber! Fransız devi devreye girdi

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta sezona damga vuran isimlerin başında gelen Ghezzal konusunda flaş transfer gelişmesi yaşandı. A Spor muhabiri Sercan Dikme son detayları aktardı. Dikme, "Fransız takımı Monaco, Ghezzal için kulübü olan Leicester City ile görüşmelere başladı. Ghezzal transferinde Monaco bir adım öne geçti. " dedi. (BJK spor haberleri)

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