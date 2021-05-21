21 Mayıs 2021, Cuma
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş sözler! "Sergen Yalçın'ın zam istemesi..."
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Spor Ajansı programında Beşiktaş gündemine dair açıklamalarda bulundu. Karaman, "Sergen Yalçın, şampiyonlukla birlikte Beşiktaş'a 600 milyon TL'den fazla gelir kazandırdı. Bunun da karşılığında zam isteyecektir. Beşiktaş'ın bu rakamı kasasından çıkarıp vermesi lazım" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
21.05.2021
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