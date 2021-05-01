Son dakika spor haberi: Erman Toroğlu'dan flaş Beşiktaş - Hatayspor maçı yorumu! "Doping almışlar..."

Spor Toto Süper Lig'in 39. haftasında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Usta yorumcu Erman Toroğlu, maçın devre arasında flaş yorumlarda bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş doping almış. Ama bu doping hapla falan değil beyinlerine almışlar" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

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