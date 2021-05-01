01 Mayıs 2021, Cumartesi
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Beşiktaş adım adım şampiyonluğa
Beşiktaş emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederken, takipçisi Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a puan kaybetmesinin ardından iki takım arasındaki puan farkı 5'e yükseldi.
01.05.2021
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