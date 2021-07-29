29 Temmuz 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş Beşiktaş yorumu! "Bu kadro Şampiyonlar Ligi'ne yetmez"
A Spor yorumcusu ve teknik direktör Mahmut Alpaslan, Beşiktaş'ın transfer gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan, "Bu kadro şuanda Şampiyonlar Ligi için yetersiz. Salih Uçan'ı da alsanız, Mehmet Topal da alsanız, Ghezzal ve Rosier de gelse ama elinizdeki kadro Süper Lig'de şampiyonluğa oynar" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
29.07.2021
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