Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Ghezzal ve Rosier müjdesi!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'ı tekrar kadrosuna katmak için girişimlerine devam ediyor. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, 2 yıldız isim konusunda A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

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