Son dakika spor haberi: Bruma transferinde flaş gelişme! PSV'nin Beşiktaş'tan talebi belli oldu

A Spor muhabiri Sercan Dikme, Spor Gündemi Transfer programında Beşiktaş'ın gündemine dair son bilgileri aktardı. Dikme, "Bruma transferinde PSV, 5 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Beşiktaş ise bu sene kiralayalım ve zorunlu satın alma opsiyonu koymayalım teklifinde bulunmuştu. Bu yüzden Bruma transferi şu an için zor" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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