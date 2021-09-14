Beşiktaş Borussia Dortmund maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu ilk maçında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlarken, son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Umut Meraş, Vida ve Alex Teixeira kadroda yer almayacak. N'Koudou antrenmanda yer almıyor ama maç kadrosunda yer alma ihtimali var." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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