Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Pjanic paylaşımı! "Oyunlar her zaman çok da gerçekçi olmayabilir"

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, La Liga devi Barcelona'dan kiraladığı Boşnak orta saha oyuncusu Miralem Pjanic ile ilgili bir paylaşım yaptı. Popüler bilgisayar oyunları FIFA 21 ve Football Manager'dan esinlenerek hazırlanan videoya "Oyunlar her zaman çok da gerçekçi olmayabilir" notu düşüldü. (BJK spor haberi)

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