Beşiktaş'ın yeni transferi Miralem Pjanic ne zaman ilk 11'de oynayacak? Canlı yayında açıkladı

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Barcelona'dan 1 yıllığına Miralem Pjanic'i kiraladı ve bu hamleyle adından söz ettirdi. A Spor yorumcusu Ogün Şahinloğlu, siyah-beyazlıların yeni transferini değerlendirdi. Şahinoğlu, "Sergen Yalçın için ilk 11 kurmak iyice zorlaştı. Pjanic'i ne zaman sahaya süreceği soru işareti. Doğrudan Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund maçında oynar mı yoksa Yeni Malatyaspor maçında mı oynar. İlk 11 konusu biraz muallak. Atiba ve Teixeira'nın milli takımdan dönecek olması sebebiyle Pjanic bence ilk 11'de oynayabilir." şeklinde konuştu. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

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