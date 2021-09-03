03 Eylül 2021, Cuma
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Beşiktaş'ta Adem Ljajic'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi!
Transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala Beşiktaş, gelecek planlamalarına hız verdi. Siyah-beyazlı kulüp, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da ayrılmasına onay verdiği Adem Ljajic'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
03.09.2021
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