Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Alex Teixeira teklifini açıkladı! Transferde sıkı pazarlık

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Spor Gündemi programında Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Alex Teixeira ile ilgili açıklamalarda bulundu. Domaç, "Beşiktaş, 10 numaraya ihtiyaç duyuyor. Talisca etkisi oluşturabilecek bir futbolcu isteniyor. Teixeira da bunun için biçilmiş kaftan. Oyuncunun değeri, Çin'e giderken 50 milyon Euro'ydu. Beşiktaş Kulübü de görüşmeyi yalanlamadı. Brezilyalı oyuncu, 3.5 - 4 milyon Euro civarında yıllık ücret istiyor. Beşiktaş ise 2.5 milyon Euro civarında duruyor. Bazen bu tarz oyunculara bu paraları vermeniz gerekir. Şampiyonlar Ligi için çok olumlu etki yapar, çok özel bir oyuncu" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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