30 Haziran 2021, Çarşamba
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Son dakika spor haberi: Canlı yayında flaş transfer yorumu! "Alex Teixeira eğer Beşiktaş'a imza atarsa..."
A Spor yorumcusu Taner Karaman, Beşiktaş'ın transfer gündemini değerlendirdi. Siyah beyazlıların listesinde bulunan Alex Teixeira hakkında da konuşan Karaman, "Şu şartlarda bir Türk kulübünün 3.5 milyon Euro maaş verme şansı yok. Teixeira bu rakamı düşürür mü bilmiyorum. Eğer fiziksel olarak bir problemi yoksa Beşiktaş'a performans verme ihtimali çok yüksek" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
30.06.2021
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